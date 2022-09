Der Druck auf die Zentralbank hatte zuletzt deutlich zugenommen. Denn die Inflation in der Eurozone erklimmt inzwischen immer neue Höchstwerte. Im August stieg sie auf 9,1 Prozent, und ein Abklingen des Teuerungsschubs ist angesichts der Energiekrise infolge des Ukrainekriegs nicht in Sicht. Die Rate ist mittlerweile mehr als viermal so hoch wie das Inflationsziel der EZB von zwei Prozent.