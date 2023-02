Die Notenbank sieht sich bei ihren Zinserhöhungen noch nicht am Ziel: Für die nächste geldpolitische Sitzung am 16. März ist bereits ein weiterer Zinsschritt in Aussicht gestellt. Danach wolle man den »weiteren Kurs der Geldpolitik bewerten«. Dieses Vorgehen hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde schon im Dezember skizziert: »Wir müssen eine längere Strecke gehen.«

Die EZB strebt mittelfristig eine Teuerungsrate von zwei Prozent als optimales Niveau für die Wirtschaft an. Davon ist sie immer noch meilenweit entfernt – auch wenn die Inflation zuletzt zurückging. Die Teuerungsrate in der Eurozone war im Januar auf 8,5 Prozent zurückgegangen. Die Rate schwächte sich damit bereits den dritten Monat in Folge ab. Doch ein Signal zur Entwarnung ist das noch nicht: Denn die Kerninflation, aus der schwankungsreiche Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak herausgerechnet sind, verharrte zuletzt hartnäckig bei 5,2 Prozent.