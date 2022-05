EZB-Gebäude in Frankfurt am Main (Archivfoto): Unermessliches menschliches Leid

Die Europäische Zentralbank (EZB) sorgt sich um die Finanzstabilität in der Eurozone angesichts des Ukrainekriegs. Die höheren Energie- und Rohstoffpreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine stellten eine Gefahr für das Wirtschaftswachstum und die Inflationsentwicklung dar, heißt es im Finanzstabilitätsbericht der EZB.

»Der schreckliche Krieg in der Ukraine hat unermessliches menschliches Leid verursacht«, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. »Er hat auch die Risiken für die Finanzstabilität erhöht, da er sich auf praktisch alle Aspekte der Wirtschaftstätigkeit und die Finanzierungsbedingungen auswirkt.«

Die Reaktion der Finanzmärkte auf den Kriegsbeginn seien zwar weitgehend geordnet verlaufen, heißt es in dem Bericht weiter. Allerdings seien die Preise für Rohstoffe und Energie weiterhin hoch und schwankungsanfällig. Dies habe zu Stress an den entsprechenden Märkten geführt. Es könnte also zu weiteren Preisanpassungen kommen, falls der Ausblick für das Wirtschaftswachstum sich weiter eintrübe oder die Inflation höher als erwartet ausfalle.

Die EZB sieht eine Reihe von möglichen Gefahren. Sie verweist auf den unsicheren weiteren Verlauf des Ukrainekriegs und die erwartete Normalisierung der Geldpolitik in entwickelten Volkswirtschaften. So hat auch die EZB eine Leitzinsanhebung für den Juli in Aussicht gestellt. Zudem könne sich die Coronakrise erneut verschärfen und die chinesische Wirtschaftsentwicklung sich weiter abschwächen. Durch eine Insolvenz gefährdet seien in der Eurozone vor allem Unternehmen, die sich noch nicht von der Pandemie erholt hätten. Dies betreffe auch andere hoch verschuldete Unternehmen, die steigende Kreditzinsen nicht mehr verkraften können. Für Banken hätten sich die Gewinnaussichten eingetrübt. Allerdings hätten nur wenige Banken ein direktes Engagement in Russland.

»Wir stehen vor der Aufgabe, die Geldpolitik zu einem alles andere als normalen Zeitpunkt zu normalisieren.« Fabio Panetta, EZB-Direktor

Die Notenbank sehe sich derzeit mit einer beispiellosen Abfolge ökonomischer Schocks konfrontiert, sagte EZB-Direktor Fabio Panetta. »Wie andere große Zentralbanken stehen wir vor der Aufgabe, die Geldpolitik zu einem alles andere als normalen Zeitpunkt zu normalisieren.« In dieser schwierigen Situation sei eine graduelle Straffung zu empfehlen. Unter Normalisierung verstehen die Notenbanker die Abkehr von der Niedrig- und teils Nullzinspolitik der vergangenen Jahre, mit der ursprünglich die Auswirkungen der Finanzmarktkrise gedämpft werden sollten. In den vergangenen Tagen war in den Reihen der EZB eine Debatte über die richtige Reaktion auf die hohe Inflation in der Eurozone entstanden. Auslöser war ein Beitrag von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vom Montag, in dem sie nach langem Zögern eine erste Zinsanhebung im Juli und ein Ende der Negativzinsen für den Spätsommer in Aussicht stellte.

Einige Notenbanker haben sich mittlerweile für eine entschiedenere Straffung ausgesprochen, einige sind eher der Linie Lagardes gefolgt. Verglichen mit anderen Notenbanken fällt die Reaktion der EZB auf die hohe Inflation bisher eher zögerlich aus.