Angst vor neuer Eurokrise Warum die EZB schon wieder Italien hilft

Ähnlich wie der frühere EZB-Chef Mario Draghi, der vor fast genau zehn Jahren – auf dem Höhepunkt der Eurokrise – in einer legendären Rede signalisiert hatte, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um die Währungsunion zu beschützen (»whatever it takes«), will auch Lagarde den Investoren wohl an den Finanzmärkten deutlich machen, dass sie kein Euroland in die Pleite oder aus dem Euro rutschen lässt. Dazu will sie die Aufkäufe von Staatsanleihen künftig flexibler einsetzen. Zudem soll ein neues Werkzeug entwickelt werden, um zu verhindern, dass die Zinsen auf Staatsanleihen in einzelnen Ländern besonders stark in die Höhe schießen.