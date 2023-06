So kommt es, dass Europa unter den steigenden Preisen für Energie und Basismaterialien besonders leidet. Nickel kostet heute rund 70 Prozent mehr als vor zwei Jahren, so führen die Prüfer auf. Der Preis für Lithium hat sich gar fast verzehnfacht. In der Folge beträgt der Preis für eine in Europa hergestellte Batterieeinheit noch immer rund 200 Euro je Kilowattstunde, etwa doppelt so hoch, wie es die EU zu Beginn ihrer Strategie geplant hat.

Die EU sollte besser ihre Hausaufgaben erledigen

Kein Wunder, dass viele Hersteller lieber in die USA abwandern, die mit niedrigen Stromkosten und hohen Subventionen locken. Während die EU in erster Linie die Kosten für Entwicklung und Investitionen bezuschusst, fördern die Vereinigten Staaten auch die Produktion der Akkus mit milliardenschweren Steuervorteilen. Das erzeuge »eine Reihe von Anreizen, Batteriefabriken in die USA zu verlegen«, heißt es in der Studie.