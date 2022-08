Begründet wird das im Alltag damit, dass das Flugzeug beispielsweise in Österreich registriert sei und daher die Maskenpflicht nicht gelte. Das stimmt jedoch nicht: Das Gesetz gilt für alle Abflüge aus Deutschland und Flüge nach Deutschland, unabhängig vom Ort der Registrierung der Maschine. Die Regel schreibt vor, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Von Herbst an soll sogar eine FFP2-Maske verpflichtend sein. Vor einigen Tagen hatte eine Reise mit Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck an Bord, auf dem viele Mitreisenden keine Maske trugen, für Ärger gesorgt.