Die Aktien von CTS Eventim sind am Montag zwischenzeitlich um mehr als zehn Prozent gefallen. Am Ende des Tages lag der Verlust bei 8,9 Prozent. Als Auslöser gilt, dass sich der TV-Satiriker Jan Böhmermann am Freitagabend in seiner Sendung »ZDF Magazin Royale« unter anderem mit der Marktposition und Gebührenpolitik des Event-Vermarkters und Tickethändlers beschäftigt hat. Die Sendung hatte den Titel: »Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium«.