Nach mehr als einem Monat ist ein vor der US-Ostküste havarierter Riesenfrachter wieder flott gemacht worden. Das Containerschiff »Ever Forward«, das Mitte März in der Chesapeake Bay nördlich von Washington auf Grund gelaufen war, setzte sich am Sonntagmorgen endlich wieder in Bewegung, wie die »Baltimore Sun« berichtete.

Das 334 Meter lange Schiff war in der Nacht zum 14. März in der Chesapeake Bay im Schlamm stecken geblieben. Bevor die Küstenwache den Frachter freischleppen konnte, mussten knapp 500 der 5000 Container an Bord abgeladen werden, um das Schiff leichter zu machen. Am Sonntag wurde die der Frachter dann beim höchsten Wasserstand bei Flut von Bergungsschiffen aus dem Schlamm gezogen und über ein ausgebaggertes Loch zurück in den Schifffahrtskanal geschoben.