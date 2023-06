Ghosn floh dann Ende Dezember auf abenteuerliche Weise in einer Kiste versteckt per Privatjet über die Türkei nach Beirut (Mehr über die spektakuläre Flucht des Autobosses erfahren Sie in diesem SPIEGEL-Interview). Auch die französische Justiz erließ vor einem Jahr einen Haftbefehl gegen den Ex-Autoboss, der unter anderem libanesischer Staatsbürger ist.

Ghosn hat die Vorwürfe gegen ihn in Japan mehrfach zurückgewiesen, den französischen Behörden warf er Justizhetze vor. Er sieht sich als Opfer einer Verschwörung, um eine engere Anbindung von Nissan an Renault zu verhindern. Der Libanon liefert seine Staatsbürger nicht aus.