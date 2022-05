»Ich will mich von meiner russischen Vergangenheit reinwaschen«, hatte Wolobujew jüngst in einem Video-Interview gesagt. Er sei schon am 2. März aus Russland ausgereist. Seine Flucht begründete Wolobujew damit, dass er selbst in der Ukraine geboren sei, den Angriffskrieg Russlands verurteile und er »mit der Waffe in der Hand meine Heimat verteidigen« wolle. Auch russischsprachige Medien berichteten über die Flucht des Managers.