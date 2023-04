Eine Gruppe früherer Manager von Twitter um Ex-Chef Parag Agrawal hat das heute Elon Musk gehörende Unternehmen verklagt. In einer am Montag in Delaware eingereichten und von der »New York Times« veröffentlichten Klageschrift fordern sie die Erstattung von Rechtskosten in Höhe von mehr als einer Million Dollar. Neben Agrawal sind auch die ehemalige Leiterin der Rechtsabteilung, Vijaya Gadde, und der ehemalige Finanzchef, Ned Segal, beteiligt.