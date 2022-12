Die frühere US-Bluttest-Unternehmerin Holmes wurde wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten verurteilt.

Der Prozess gegen Holmes, die es einst als große Innovationshoffnung der Tech-Hochburg Silicon Valley auf die Titelseiten der US-Wirtschaftsblätter geschafft hatte, sorgte in den USA für viel Aufsehen. Aufstieg und Absturz der Ex-Starunternehmerin wurden in Podcasts erörtert und in der TV-Serie »The Dropout« verfilmt.