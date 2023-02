Wie die »Financial Times« unter Berufung auf Insider schreibt, soll das Komitee am vergangenen Donnerstag von einem unternehmensinternen E-Mail-Konto aus eine Aufforderung an sämtliche Parteimitglieder im Pekinger Büro von EY verschickt haben, das Abzeichen mit roter Fahne, Hammer und Sichel zu tragen. In der kommunistischen Volksrepublik muss ein Parteikomitee in einem Unternehmen eingerichtet werden, wenn zwischen sieben und 50 Angestellte der kommunistischen Partei angehören. EY China reagierte zunächst nicht auf die Anfrage der Zeitung.