Die Strategie der EU liefere »keine Anreize für Investitionen in die Dekarbonisierung der Industrie in Deutschland und Europa«, heißt es in der Studie. In der Analyse wird berechnet, wie schnell sich Investitionen in grüne Technologien in den USA und in Deutschland rentieren. Untersucht wird die Umstellung der Rohstahlproduktion vom klas­sischen Hochofen auf ein Direktreduktionsverfahren mit Wasserstoff.