EZB erhöht Leitzins um 0,5 Prozentpunkte

Damit folgt die EZB dem Beispiel der Fed, die am Mittwoch auf ihrem Zinserhöhungskurs etwas abgeschwächt hat. Auch die norwegische Notenbank stemmt sich mit einem weiteren Zinsschritt gegen die hohe Inflation im Land. Die Währungshüter in Oslo erhöhten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag von 2,50 auf 2,75 Prozent.