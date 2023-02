Nach Leitzinserhöhung der EZB Dax steigt auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr

Lagarde betonte: »Unsere Entschlossenheit, die Inflation wieder auf zwei Prozent zu bringen und die Zinssätze deutlich anzuheben, sollte nicht infrage gestellt werden.« Für März stellte sie eine Erhöhung des Leitzinses in gleicher Höhe in Aussicht.

Nicht nur der Dax reagierte positiv auf diese Äußerungen. Auch andere Aktienmärkte meldeten Gewinne. Der EuroStoxx50 stand so hoch wie zuletzt vor genau einem Jahr. An den US-Börsen kletterten die Kurse ebenfalls – am Mittwoch hatte auch die US-Notenbank Fed ihren Leitzins angehoben.