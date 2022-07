SPIEGEL: Die EZB will mit ihrem neuen Instrument TPI verhindern, dass Schulden­machen für Länder wie Italien zu teuer wird. Es geht um Staatsanleihenkäufe, die sie gerade erst beendet hatte. Was halten Sie davon?

Keller: Ich halte TPI für extrem schwierig und vielleicht das Um­strittenste, was die EZB bisher gemacht hat. Die verschiedenen Anleihekaufprogramme in der Vergangenheit fanden immer bei zu niedriger Inflation statt. Das ist jetzt aber nicht mehr so.

SPIEGEL: Ist das nicht direkte Finanzierung staatlicher Haushalte, die der EZB verboten ist?

Keller: Das wird die Rechts­abteilung der EZB sicherlich eingehend geprüft haben, was jedoch nicht heißt, dass dies die Gerichte nicht anders sehen.