Ein weiteres Problem ist derzeit noch nicht akut, hat langfristig aber die vielleicht größte Sprengkraft und beschäftigt die Währungshüter aktuell mehr, als sie offiziell einzuräumen bereit sind: die potenziellen Fliehkräfte innerhalb der Eurozone, für die Ökonomen den Begriff »Fragmentierung« verwenden. Die Sache klingt komplizierter, als sie ist: Was kann die Eurozone zusammenhalten, wenn das Schuldenmachen für Länder wie Italien oder Griechenland wieder exorbitant teuer wird, weil Zweifel an deren finanzieller Solidität aufkommen? Schon jetzt steigen Italiens Anleihezinsen deutlicher über die der deutschen Rentenpapiere. »Wir werden Fragmentierung nicht akzeptieren«, sagte Lagarde in Amsterdam. Doch wie will sie das verhindern?

Tatsächlich ist die Lage viel komplizierter: Zwar kann die EZB Geld, das sie erhält, wenn die Laufzeit der von ihr aufgekauften Staatsanleihen endet, auch weiterhin wieder benutzen, um neue am Markt zu kaufen und so gegebenenfalls einzelnen Finanzministern aus der Klemme zu helfen. Den zweifelhaften Ruf, auf diese Art Staatsfinanzierung zu betreiben, wird sie so aber nicht los.