Auch in den Sparten Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung, Naturwissenschaft, Geografie und Informatik sowie Land-, Forst und Tierwirtschaft sowie Gartenbau ist der Fachkräftemangel der Studie zufolge überdurchschnittlich hoch. Stark zugenommen habe zuletzt außerdem die Zahl der offenen Stellen für qualifizierte Bewerber in Berufen des Luftverkehrs und der Energietechnik.

Ein wichtiger Grund für den zunehmenden Mangel nicht nur an Fach-, sondern allgemein an Arbeitskräften ist die demografische Entwicklung. Jahr für Jahr scheiden zunehmend mehr ältere Menschen aus dem Arbeitsmarkt in den Ruhestand aus, als junge Menschen neu in ihn eintreten.