Wie Betriebe für ältere Mitarbeiter attraktiv bleiben

So geben in der aktuellen Ifo-Umfrage 60 Prozent der Personalchefs an, sich um diese Gruppe besonders zu bemühen, unter anderem mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, altersgerechten Arbeitsplätzen, Altersteilzeit und Gesundheitsförderung. Nur wenige Betriebe – 16 Prozent – versuchen, die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen mit mehr Geld zu halten.