Fachkräftemangel Gewerkschaften warnen vor »Personalkollaps« im öffentlichen Dienst

GEW-Vorstandsmitglied Merbitz sagte mit Blick auf das Bildungssystem, dieses sei »seit Jahrzehnten deutlich unterfinanziert – mit dramatischen Folgen«. In allen Bildungsbereichen, insbesondere in Kitas und den Schulen, herrsche ein riesiger Fachkräftemangel. »Das führt oft zu einem Teufelskreis aus Überlastung durch Fachkräftemangel und Fachkräftemangel durch Überlastung«, so Merbitz. »Viele Beschäftigte im Bildungsbereich gehen in Teilzeitarbeit, um der persönlichen Überlastung zu entkommen.«