Der Fahrdienstleiter Clevershuttle ist insolvent. Das erfuhr der SPIEGEL aus Kreisen der Deutschen Bahn. Am Unternehmen, das Sammeltaxis in diversen deutschen Städten angeboten hat, ist die Bahn mehrheitlich beteiligt. 2018 hatte sich der Staatskonzern mit einer zweistelligen Millionensumme in das Unternehmen eingekauft. Jetzt steht es vor dem Aus.