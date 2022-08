Darin wurden frühere VW-Personalvorstände zwar vom Vorwurf der Untreue wegen angeblich überhöhter Betriebsratsgehälter freigesprochen. Das Gericht schloss sich jedoch der Haltung der Staatsanwaltschaft an, wonach langjährige Betriebsräte nicht auf Augenhöhe mit ihren Verhandlungspartnern auf Unternehmensseite bezahlt werden dürften. Die Gehaltsentwicklung müsse sich an Kollegen aus dem ursprünglichen Job orientieren, nicht an anderen überdurchschnittlich qualifizierten Vergleichspersonen.