Offenbar keine Beweissicherung mehr nötig

Für den Springer-Verlag galt die Klage als heikel und potenziell kostenintensiv. Erstens gelten in den USA strengere Regeln für den Umgang zwischen Führungskräften und Angestellten, hohe Schadensersatzforderungen sind bei ähnlich gelagerten Fällen nicht unüblich. Zweitens arbeitet der Verlag mit Hochdruck an seinen unternehmerischen Aktivitäten in den USA – und legt dabei viel Wert auf ein sauberes Image. 2021 hatte Verlagschef Mathias Döpfner das US-Medium »Politico« für den geschätzten Kaufpreis von einer Milliarde Dollar übernommen, zuvor kaufte Springer das Wirtschaftsportal »Business Insider«.