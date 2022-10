Der wohnungspolitische Sprecher der Fraktion, Daniel Föst, bestätigte: »Wir diskutieren in der Koalition, ob in der aktuellen Ausnahmesituation Kleinst- und Kleinvermieter mit enormer Bürokratie belastet werden müssen.« Die FDP stelle nicht das Gesetz an sich infrage, sondern den Zeitpunkt, ab wann die neue Regelung angewendet werden solle.