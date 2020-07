FDP-Chef Lindner will Verkaufsverbot an Sonntagen lockern

Wenn es nach Christian Lindner geht, sollten Läden auch an Sonntagen öffnen können - zumindest an zwölf Tagen im Jahr. Der FDP-Politiker sieht darin auch eine Möglichkeit zur Ankurbelung der Konjunktur in der Coronakrise.