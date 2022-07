Viele Kommunen, darunter München, haben bereits die Wassertemperatur in ihren Bädern abgesenkt, häufig auf nur noch 22 Grad. Die Stadt Nürnberg schließt in den Sommermonaten drei ihrer vier Hallenbäder und verlängert die Öffnungszeiten der Freibäder bis Ende September. Ebenso wird in vielen Gemeinden die nächtliche Straßenbeleuchtung – die häufig den größten Anteil am Stromverbrauch einer Kommune hat – gedimmt, ihre Dauer verkürzt oder beides.

Darüber hinaus sparen bereits viele Städte und Gemeinden an der Temperierung in Behörden und öffentlichen Gebäuden. Klimaanlagen kühlen auf höhere Temperaturen als bislang herunter, im Winter sollen die Raumtemperaturen im Heizbetrieb meist um ein bis zwei Grad niedriger eingestellt werden. Warmwasser fließt entweder kälter oder an bestimmten Entnahmestellen gar nicht mehr. So hat es nun auch der Bundestag für seine Gebäude beschlossen.