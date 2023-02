Fehlende Finanzierung Sono Motors gibt Solar-Elektroauto auf

Drei Viertel der Belegschaft müssen gehen

Man beabsichtige auch, den fast serienreifen Sion, den die Gründer als »Herzensprojekt« bezeichnen, an einen anderen Hersteller zu verkaufen. Gelinge das, könne Sono Motors die Solartechnologie dafür liefern.

In den kommenden Monaten steht allerdings die Restrukturierung im Vordergrund, die Hahn und Christians zufolge von allen Stakeholdern mitgetragen wird. 300 von 410 Stellen werden abgebaut, der Vorstand von fünf auf vier Mitglieder verkleinert, der Vertrag mit Valmet aufgelöst. Die Community, die Sono Motors über mehrere Crowdfunding-Kampagnen mit aufgebaut hatte und die vom Management in die Konzeption des Autos einbezogen wurde, wird am Freitag informiert. Sie dürfte sich auflösen, wenn die Firma kein Endkundengeschäft mehr betreibt. Auch über einen neuen Namen wollen Hahn und Christians nachdenken.

Sono Motors dürfte dann bald Geschichte sein.