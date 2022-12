Dutzende Einwendungen

Lubmin bei Greifswald ist eines der drei ersten geplanten schwimmenden LNG-Terminals vor der deutschen Küste. Neben dem von Uniper in Wilhelmshaven und RWE in Brunsbüttel. Alle drei sollten möglichst noch vor dem Jahreswechsel in Betrieb gehen; ihre Kapazität entspricht zusammen ungefähr einem Fünftel des deutschen Gasbedarfs.

Während die Inbetriebnahme von Wilhelmshaven nun für Samstag kommender Woche anvisiert ist, verzögert sich der Start des privaten Terminals von Lubmin womöglich sogar bis ins neue Jahr hinein.