Auch beim Streit in der Ampelkoalition über das Gesetz zur Umstellung auf klimafreundliche Heizungen kommt der Fernwärme Bedeutung zu. Die Bundesregierung wolle möglichst schnell Klarheit schaffen, in welchen Gebieten innerhalb der nächsten zehn Jahre Wärmenetze auf- und ausgebaut werden sollten, heißt es in der Erklärung. Wenn ein Wärmenetzbetreiber einen solchen Ausbau verbindlich verfolge, »sollten daran interessierte Gebäudeeigentümer, die sich an dieses Netz anschließen werden, von der Pflicht zum Einbau einer die 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien erfüllenden Heizung befreit werden«.