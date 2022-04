Nach Salmonellenerkrankungen in einiges europäischen Ländern, darunter auch in Deutschland , hat Ferrero bestimmte Chargen an Kinderüberraschungseiern zurückgerufen. Besonders Großbritannien soll betroffen sein: Dort spricht die Nachrichtenagentur PA von bisher 63 Fällen der Erkrankung. Besonders kleine Kinder seien betroffen. Die britische Lebensmittelsicherheitsbehörde teilte mit, der Rückruf habe »eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellenausbruch«. Die Überraschungseier der Marke »Kinder« gelten besonders zur Osterzeit als beliebt.

Auch in Deutschland, Frankreich, Schweden und anderen europäischen Ländern soll es einige Infektionen gegeben haben. In Frankreich gab es ebenfalls einen Rückruf von Ferreroprodukten nach 21 Infektionsfällen, wie die Gesundheitsbehörden in Paris mitteilten. Zu einer Rückrufaktion in Deutschland machte Ferrero bislang keine Angaben.