Filz-Vorwürfe RBB-Intendantin Schlesinger in Bedrängnis

So erklärte der RBB am Montagabend, dass man die Planungen für das umstrittene Digitale Medienhaus, in dem in wenigen Jahren die komplette Nachrichtenproduktion koordiniert werden soll, bis zur Klärung der Vorwürfe pausieren werde. Der Verwaltungsratsvorsitzende Wolf hat sich indes zurückgezogen, er stellte sein Amt vor wenigen Tagen ruhend.