SPIEGEL: Worauf muss ich noch achten?

Nauhauser: Wir raten Kunden, ihr Geld ausschließlich bei Instituten mit Einlagensicherung nach deutschem Recht anzulegen. Banken aus dem europäischen Ausland bieten zwar etwas höhere Zinsen. Aber in der letzten Finanzkrise hat man gesehen, dass sich Bankpleiten nie ganz ausschließen lassen. Und wer weiß schon, ob die Regierung des betroffenen Landes in so einem Fall dann wirklich die Forderungen deutscher Sparer begleichen möchte? Das Risiko muss man nicht eingehen.