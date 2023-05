Die Inflation im Euroraum dürfte noch jahrelang hoch bleiben. Finanzexperten rechnen zwar in den kommenden Jahren mit einem Rückgang, insbesondere steigende Löhne würden aber den Druck auf die Inflation im Euroraum aufrecht erhalten. Den von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Wert von rund zwei Prozent dürfte die Inflation aber frühestens ab 2025 wieder erreichen, erklärten 181 Fachleute in der am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW. Gefallene Energiepreise und die straffere Geldpolitik der EZB mit Zinserhöhungen in Serie sorgten hingegen bei einigen Experten für sinkende Inflationserwartungen.