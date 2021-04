Ehemaliger BVB-Großaktionär Finanzmanager Florian Homm in der Schweiz verurteilt

Als Finanzjongleur machte Florian Homm Millionen, sich selbst aber auch Feinde. Nachdem eine Auslieferung in die USA gescheitert war, wurde er nun in der Schweiz verurteilt. In Abwesenheit.