In diesem Jahr ist noch eine Neuverschuldung von fast 140 Milliarden Euro vorgesehen. Toncar sagte, die im Grundgesetz verankerte, aber seit 2020 wegen der Coronapandemie ausgesetzte Schuldenbremse sei kein Fetisch. »Sie ist einzuhalten.«

Oberste Priorität für Lindner sei es, die Ursachen der hohen Inflation zu bekämpfen, so Toncar. Es gehe darum, schnell unabhängiger von russischen Energielieferungen zu werden. Außerdem werde die Erhöhung des CO₂-Preises um ein Jahr verschoben. Die Mittelschicht werde besonders von der Bekämpfung der Kalten Progression profitieren, also der Anpassung der Eckwerte in der Einkommensteuer an die Inflation.