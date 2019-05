Finanzen in der WG Geld für das, was Spaß macht

Wir haben damals zu siebt in den Zellen des ehemaligen Bonner Frauenknastes gewohnt, zu viert in einem texanischen Appartement-Komplex mit Swimmingpool und mit drei Jungs in Berlin-Neukölln. Und immer waren wir in Geldnot.

Warum sollte das den Studierenden heute anders gehen? Der Berliner WG, die mein Kollege Matthias Urbach seit einigen Monaten begleitet, fehlt es auch immer an Geld. 900 Euro haben die vier pro Nase zur Verfügung, 1250 Euro kostet allein die Miete und für Nebenkosten gehen noch einmal fast 300 Euro drauf.

Und deshalb wurden Jana, Lena, Sofie und Linus neugierig, als wir eine WG für ein Spar-Experiment suchten. Die Idee: Wir gehen alle finanziellen Entscheidungen durch und sparen überall, wo es sinnvoll ist. Als Anreiz und weil sie's öffentlich mit uns machen, legen wir für jeden Euro, den sie im ersten Jahr mit ihren Entscheidungen sparen, noch einen Euro drauf.

Die vier sind alle Anfang zwanzig: Jana und Linus studieren Medizin, Lena Landschaftsarchitektur und Sofie Urbane Zukunft. Anspruchsvolle Fächer also, aber mit finanziellen Entscheidungen haben alle vier wenig Erfahrung. Das erinnert an den Aufschrei einer Gymnasiastin vor einiger Zeit: Die Schule habe ihr beigebracht, Gedichte in vier Sprachen zu interpretieren - aber sie hat keine Ahnung von Finanzen.

Ein paar Beispiele: Die Handyverträge haben die Eltern noch für unsere WG-Bewohner abgeschlossen. Drei von ihnen zahlten 20 Euro im Monat. Dass man für einen ausreichenden Vertrag im selben Netz nicht mehr als 8 Euro im Monat ausgeben muss, war ihnen völlig neu.

Von einem Freistellungsauftrag für das Sparbuch (mehr dazu hier) hatten die vier auch noch nie gehört. Was zur kuriosen Situation führte, dass die Postbank von "erbärmlichen" (Jana) zwei Cent Zinsen auf die Einlage von rund 2000 Euro noch einen Cent ans Finanzamt abführte.

Alle waren noch haftpflichtversichert über Ihre Eltern, zwei waren sich darüber allerdings nicht ganz sicher. Das sollte aber jeder sein - auch im Studium. Denn wenn vom eigenen Handeln ein Unglück ausgeht, das viel Geld kostet, haftet man ein Leben lang. Es reicht der sprichwörtliche Blumentopf, der vom Balkon jemandem auf den Kopf fällt.

Stattdessen machten sich die vier Gedanken über eine Versicherung für ihren Hausrat, obwohl dessen Wert recht überschaubar ist - trotz gemeinsamer Einbauküche (mit der Wohnung übernommen) und teuren Computern. Keine blau gestrichenen Obstkisten wie damals bei mir in Neukölln, aber doch gebrauchte Möbel und eher IKEA. Ein gefundenes Fressen also für die Versicherer, die gerade an der Hausrat richtig gut verdienen.

Internet ist natürlich total wichtig, und so hat die WG einen überdimensionierten Vertrag von Vodafone, während der Router in der WG es gar nicht schafft, dieses Tempo überhaupt zu den Handys und Laptops der vier zu bringen. Was unter anderem daran liegt, dass der Anschluss leider an der Außenwand des Hauses ankommt - und der Router daher am Rand der Wohnung und dann auch noch unter einem Nachtschrank steht. Und natürlich hatten die vier versäumt, das überflüssige Sicherheitspaket im Vertrag zu kündigen. So war beim Internet mit zwei Vertragsanpassungen schon ohne Anbieterwechsel 108 Euro Jahresersparnis drin.

Einmal auf den Geschmack gekommen, legten die vier richtig los. Bei den Girokonten etwa konnte schnell gespart werden. Studentische Konten kosten zwar meistens nichts, aber der Sofie hatte die Sparkasse eine goldene Kreditkarte für 78 Euro im Jahr untergejubelt. Linus sattelt von einem Konto für 8 Euro im Monat, das noch seine Eltern eingerichtet hatten, und einer kostenpflichtigen Kreditkarte auf ein kostenloses Konto bei der DKB um.

Zum Autor Finanztip Hermann-Josef Tenhagen (Jahrgang 1963) ist Chefredakteur von "Finanztip". Der Verbraucher-Ratgeber ist gemeinnützig. "Finanztip" refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier.



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift "Finanztest" geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der "Tageszeitung". Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Bei SPIEGEL ONLINE schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Beim Stromvertrag hatten die vier mit Hilfe eines Vaters zwar einen Tarif mit 260 Euro Sofortbonus und noch mal rund 220 Euro Bonus zum Ende des ersten Jahres gefunden. Ab dem zweiten Jahr gibt's aber keinen Bonus mehr, so dass sie noch einmal clever wechseln müssen, damit der Strom 2020 nicht knapp 300 Euro teurer wird als bei der preiswerten Konkurrenz. Diesmal ohne Bonus, damit Reigen nicht jedes Jahr aufs neue losgeht.

Für Studenten ist natürlich eine gute und preiswerte Auslandsreisekrankenversicherung (für rund 10 Euro) wichtig, schließlich sind die oft unterwegs. Sofie war gerade erst auf Exkursion in Taiwan, Jana in Argentinien. Auch hier zeigt sich, dass ein ausführliches Gespräch mit den Eltern sinnvoll ist: Auf Sofies Namen lief noch eine solche Versicherung, die ihre Mutter aber längst vergessen hatte - und von der Sofie also nichts wusste.

Überraschung beim Telefonanbieter

Bei den Handytarifen erlebten wir eine große Überraschung: Kaum hatte Linus seinen überteuerten O2-Vertrag gekündigt, bombardierte die Firma ihn mit Rückholangeboten. Durch geschicktes Verhandeln gelang es ihm, nicht nur seinen Vertrag, sondern auch die seiner Familie neu zu verhandeln. Er, seine Eltern und Geschwister sparen jetzt zusammen 70 Euro. Im Monat!

Manche Tipps sind dann aber doch ganz speziell nur für die Studienzeit interessant. Das gilt vor allem für den Steuertrick mit dem Verlustvortrag: Studierende können zwar während des Studiums keine Steuern sparen. Aber wenn das Studium die zweite Ausbildung ist, also nach einer Lehre oder im Master-Studiengang nach dem Bachelor, können alle Studienkosten als Werbungskosten aufgeschrieben werden - und dann gleich später im ersten Berufsjahr beim Finanzamt abgezogen werden. Das sorgt für deutlich niedrigere Steuern.

Dafür allerdings müssen die vier auch als Studentin oder Student jedes Jahr eine Steuererklärung machen und die Verluste für die Fahrtkosten rund ums Studium, für Fachbücher, Softwareprogramme und Exkursionen festschreiben lassen.

Vier Jahre rückwärts ist eine solche Steuererklärung möglich, also in diesem Jahr auch noch für das Jahr 2015.

Bislang ist die WG schon auf jährliche Einsparungen von über 400 Euro gekommen, bis zum Ende des Experiments sollen es noch deutlich mehr werden: Wenn nämlich erst bei Gas und Strom die neuen Verträge abgeschlossen sind. Denn das sind neben den Handyverträgen bei unserer WG - wie in den meisten Haushalten - die größten Brocken.

Vor allem aber haben die vier inzwischen den Eindruck gewonnen, die Fragen mit Steuer, Miete, Versicherungen, die bekommen sie künftig auch selbstständig geregelt. Meine Hoffnung ist, wenn dann die ersten Gehälter fließen und die Außendienstler die vier als lukrative Kunden entdecken, werden sie widerstehen und keine unnützen, sondern nur günstige und vernünftige Verträge abschließen.

Das haben wir WG-Bewohner der achtziger Jahre damals nicht unbedingt hinbekommen.