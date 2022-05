Flächenfraß und Wohnungsnot Vermieter wollen Fläche pro Kopf beschränken lassen

Der Wohnflächenverbrauch pro Kopf steigt in Deutschland seit Jahren stark an. Rechnerisch bewohnt jeder Mensch in Deutschland mehr als 45 Quadratmeter . Im Jahr 1991 waren es noch 34,9 Quadratmeter.

Gerade auf dem Land haben Menschen immer mehr Raum zur Verfügung. Laut einer Auswertung des Immobiliendienstleisters Empirica Regio ist die Wohnfläche pro Kopf zwischen 2015 und 2020 in ländlichen Regionen mit plus 3,7 Prozent am stärksten gestiegen. In Großstädten lag der Zuwachs noch bei 1,5 Prozent.