Das dreieckige »Flatiron Building« gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten von New York – momentan aber ist das berühmte »Bügeleisen-Gebäude« teilweise hinter einem Gerüst versteckt und innen komplett leer. Bis vor wenigen Jahren hatte der Verlag Macmillan Publishers alle 21 Stockwerke des Gebäudes gemietet, aber nach seinem Auszug entbrannte zwischen den Besitzern ein Streit um die Zukunft des Gebäudes. Ein Richter ordnete schließlich die Auktion an und so soll nun am Mittwoch (22. März) ein Stück New York öffentlich versteigert werden.