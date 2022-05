Flixtrain, einziger privater Wettbewerber der Deutschen Bahn beim Betrieb von Fernzügen, baut sein Netz aus. Im Mai und Juni sollen drei neue Linien in Betrieb genommen werden. Zum Beispiel soll eine davon etwa Wiesbaden , Hildesheim und Offenbach von Berlin aus anfahren. Bereits für den 19. Mai ist eine Verbindung zwischen Hamburg und Stuttgart angekündigt. Das schreibt Flixtrain in einer Mitteilung.

Insgesamt 70 Haltestellen sollen so künftig zum Netz gehören. Außerdem wird ab 23. Juni auch Basel und somit das erste Ziel in der Schweiz angebunden. Zusätzlich soll die Zahl der täglichen Fahrten auf den bestehenden Strecken München – Köln – Hamburg und Hamburg – Berlin – Leipzig erhöht werden. Besonders gut ausgebaut ist das Netz damit im Ballungsraum Rhein-Ruhr sowie auf der Südweststrecke von Koblenz über das Rhein-Main-Gebiet bis Freiburg und Stuttgart.

Kampfansage an Deutsche Bahn: Flixtrain startet mit Zugnetz in 40 deutsche Städte

Die Flix SE mit Sitz in München hat ihr Geschäft 2012 mit Fernbussen (Flixbus) begonnen und bietet Buslinien in Europa sowie Zugverkehr in Schweden an. Seit 2018 tritt Flix mit Fernbahnverbindungen in Konkurrenz zur Deutschen Bahn.