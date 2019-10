Privater Bahnanbieter FlixTrain steuert Schweden und Frankreich an

Der Fernbus-Betreiber FlixMobility will bis Mitte 2020 erstmals FlixTrain-Züge außerhalb Deutschlands rollen lassen. In Schweden sollen Verbindungen von Stockholm nach Malmö und Göteborg angeboten werden, teilte der Anbieter mit.

FlixMobility ist vor allem für seine FlixBus-Linien bekannt, mit denen das Unternehmen den Markt für Fernbusreisen in Deutschland dominiert. Mit FlixTrain werden inzwischen auch Reisen mit Fernzügen angeboten. Während im Regional- und Güterverkehr neben der Deutschen Bahn bereits zahlreiche Wettbewerber unterwegs sind, ist der Fernverkehr fest in der Hand des Staatskonzerns: Flixtrain ist dort bislang der einzige Konkurrent.

Bei den Zügen legt das Unternehmen nun ein hohes Expansionstempo vor. Neben den Schweden-Plänen sollen nächstes Jahr die Chancen ausgelotet werden, die die Liberalisierung des Eisenbahnmarkts in Frankreich biete, sagte ein Sprecher.

"Bemühungen zur Sicherung des Wagenmaterials für die Expansionspläne sind bereits in vollem Gange", heißt es in einer Mitteilung: Es gebe Gespräche mit Zugherstellern. In Deutschland nutzt Flixtrain ausrangierte, renovierte Reisezüge der Deutschen Bahn.