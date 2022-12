LNG-Terminal in Wilhelmshaven beginnt mit Gaseinspeisung

Unterdessen hat der Gasimporteur Uniper mit der Inbetriebnahme des LNG-Terminals Wilhelmshaven begonnen – einen Tag früher als geplant. Das Terminalschiff »Höegh Esperanza« speiste am Mittwochmorgen das erste Gas in die neu gebaute Anbindungspipeline ein.

Ursprünglich hatte Uniper anvisiert, am Donnerstag das erste Mal Gas in das deutsche Netz einzuspeisen. Dass es nun zügiger geht, liegt laut einem Uniper-Sprecher an der engen Zusammenarbeit von Behörden und Unternehmen bei der Fertigstellung des Terminals. Am vergangenen Samstag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen mit weiteren Spitzen der Ampel-Regierung die Anlage eröffnet. Uniper betreibt das Terminal mit Unterstützung der Bundesregierung.