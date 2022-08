Deutschland besitzt keine festen Terminals, diese kosten 800 Millionen Euro und würden rund vier Jahre Bauzeit benötigen . Also setzt die Bundesregierung auf Spezialschiffe, sogenannte Floating-Terminals oder Floating Storage and Regasification Units (FSRU), die LNG von Tankern aufnehmen und es noch an Bord in Gas umwandeln können. Es wird also kein kompletter Hafen, sondern in erster Linie nur eine Verbindung vom Schiff zur Pipeline an Land benötigt.

Zum Jahreswechsel sollen zunächst zwei vom Bund angemietete Floating-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel an den Start gehen. Vier große deutsche Gasimporteure haben zugesichert, diese beiden Terminals dann sofort maximal zu beliefern. Laut Bundeswirtschaftsministerium haben sie eine Kapazität von jährlich 12,5 Milliarden Kubikmeter.