78 Prozent des Vor-Corona-Niveaus Deutscher Luftverkehr bleibt hinter europäischem Trend

Damit hinkt Deutschland der Entwicklung in Europa hinterher, wo das Sitzplatzangebot bereits wieder 91 Prozent im Vergleich zu 2019 erreichte, wie der (BDL) erläuterte. Die Erholung des innerdeutschen Flugverkehrs hingegen stagniert demnach weiter bei nur 56 Prozent von 2019. »Hier macht sich unter anderem die Verlagerung des Verkehrs auf Straße und Schiene bemerkbar.«

Erholung des interkontinentalen Verkehrs

Überdurchschnittlich stark entwickelt sich das Verkehrsangebot in den nächsten sechs Monaten am größten deutschen Flughafen-Drehkreuz Frankfurt. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 werden dort 84 Prozent der Sitzplätze angeboten. Grund sei die besonders starke Erholung des interkontinentalen Verkehrs: »Frankfurt ist der wichtigste Standort in Deutschland für Umsteiger auf Langstreckenflügen.« Das Sitzplatzangebot am zweiten wichtigen Drehkreuz München erreicht 76 Prozent des Vor-Corona-Niveaus.