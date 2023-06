Wer diesen Sommer in den Urlaub fliegen will, muss sich auf eine anstrengende Reise gefasst machen. »Die Nachfrage nach Flügen kommt nach der Pandemie mit voller Wucht zurück«, sagt der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. Die Folge: »Für den Sommer ist nichts Gutes zu erwarten. Viele Menschen werden keinen entspannenden, geordneten Flug in den Urlaub erleben.«