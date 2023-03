Tarifstreit Ver.di-Mitglieder haben an mehreren Airports mit Warnstreiks begonnen

Fluggäste müssen sich am Montag erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen in Deutschland einstellen. An den Airports in Hamburg, Hannover und am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER begannen in der Nacht ganztägige Warnstreiks. Das bestätigten Sprecher der Gewerkschaft Ver.di. Aufgerufen waren auch die Beschäftigten des Bremer Airports, ihre Arbeit niederzulegen. Die Warnstreiks dürften auch Auswirkungen auf andere Standorte haben. Die Flughäfen raten Reisenden, sich bei ihrer Airline zu informieren, bevor sie den Weg zum Flughafen antreten.