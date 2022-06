Aus Sicht von Flugrechtsexperten haben die Airlines das Vertrauen der Kunden gebrochen. »Airlines nutzen die Unerfahrenheit der Kunden kaltschnäuzig aus«, sagt EUflight-Geschäftsführer Lars Watermann. Mit diesem Verhalten aber hätten sie das Geschäftsmodell der Rechtsdienstleister »erfolgreich unterstützt«. Das Vertrauen darauf, dass die Fluglinie den Schaden schon regulieren werde, scheint bei vielen dahin. Früher wandten sich Fluggäste zunächst an die Airline, mittlerweile riefen manche Passagiere schon vom Flugzeug aus bei seiner Firma an, sagt Watermann, also noch bevor die Fluggesellschaft eine Chance zur Regulierung des Schadens hat. Die Kunden hätten die Erfahrung gemacht, von den Airlines abgewiesen zu werden.