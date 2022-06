Der Zeitpunkt ist für viele Reisende denkbar ungünstig: In Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag der letzte Schultag vor den Sommerferien. In Hamburg beginnen die Schulferien am 7. Juli. Schon jetzt müssen Passagiere teils Stunden am Flughafen warten, am Montag stapelten sich Dutzende Gepäckstücke bei den Gepäckbändern – meist Taschen und Koffer, die nicht gemeinsam mit ihren Besitzern befördert wurden.