Fluglärm und Klimaschäden Proteste gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle

Der Protest gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle lässt sich nicht beruhigen. Auch am Samstag formierte sich am Standort in Schkeuditz Widerstand. Wie die Sprecherin des Aktionsbündnisses »Transformation LEJ«, Ronja Freitag, auf Anfrage mitteilte, reihten sich später mehr als 300 Menschen in den Protestzug ein, darunter viele Anwohnerinnen und Anwohner der von Fluglärm betroffenen Region. Etwa hundert hätten eine Fläche besetzt, auf der 36 Stellplätze für Flugzeuge entstehen sollen, hieß es.