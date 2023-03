Förderung fossiler Brennstoffe Umweltorganisationen verstärken Klimadruck auf Versicherer

In einem Brief an die Vorstandschefs von 30 Versicherern und Rückversicherern fordern knapp zwei Dutzend in der Initiative »Insure our Future« zusammengeschlossene Interessengruppen die Manager auf, Projekte zur Erschließung fossiler Energiequellen »ab sofort« nicht mehr zu versichern. Gleiches gelte für Beteiligungen an Unternehmen in diesen Branchen, die sich dem 1,5-Grad-Ziel nicht verschrieben hätten. Die Zusagen der Versicherungsbranche, die sich bisher vor allem auf die Kohleförderung und -verstromung beziehen, reichten nicht aus, um das Ziel einer weltweiten Erwärmung um maximal 1,5 Grad Celsius einzuhalten.